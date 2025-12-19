Сдача аренды земельных участков принесла 10,9 млрд рублей в бюджет Петербурга

В прошедшем году комитет организовал 35 аукционов на право размещения нестационарных торговых точек.

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга озвучил итоги 2025 года: доходы городского бюджета от аренды земли и нестационарных торговых объектов (НТО) увеличились на 900 миллионов рублей, достигнув суммарного объёма в 10,9 миллиарда рублей.

Распределение денежных потоков следующее: 3,6 миллиарда поступило в качестве арендной платы за землю, предоставляемую на инвестиционном основании; 6,7 миллиарда заработано от сдачи территорий в обычную аренду; 0,6 миллиарда получено от размещаемых павильонов, киосков и прочих видов НТО.

Город располагает более чем 130 тысячами квадратных метров земельных участков, сдающихся в аренду по 24,5 тысячам соглашений. Количество договоров на эксплуатацию НТО насчитывает 2,3 тысячи единиц.

В прошедшем году комитет организовал 35 аукционов на право размещения нестационарных торговых точек. Итоговые взносы победителей составили 8 миллионов рублей, общая ожидаемая прибыль от этих объектов в течение сроков контрактов должна составить 84 миллиона рублей. Отдельно сообщается, что на самом востребованном участке финальная цена оказалась в 88 раз выше начальной аукционной стоимости.

