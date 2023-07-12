Кинотеатр "Факел" переделали в молодёжный центр "Фестиваль"

В досуговом центре находятся два зала-трансформера, множество кабинетов и студий.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга открылся новый молодёжный досуговый центр, разместившийся в здании бывшего кинотеатра "Факел". Как сообщили в пресс-службе Смольного, здание, находившееся в аварийном состоянии, было капитально отремонтировано. В результате получился один из лучших молодёжных центров города.

Центр оснащён двумя трансформируемыми залами, специализированными кабинетами и студиями, лингафонными классами для изучения иностранных языков, выставочным пространством, медиацентром и летней террасой. Особое внимание привлекает спринт-лаборатория, позволяющая моделировать исторические события.

Территория вокруг центра благоустроена: здесь есть зоны отдыха, спортивная площадка и велопарковки.

В планах центра — проведение фестиваля светового и огненного искусства "Лампа.Фест", чемпионата КВН, а также развитие нового направления — косплей-фестивалей.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый онкоцентр в Петербурге планируют запустить в 2025 году.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга