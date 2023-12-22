Неувядающая классика в коллекциях Mainzu

Среди широчайшего ассортимента отделочных материалов встречаются образцы, которые вне моды и времени. В их числе прямоугольная плитка, называемая в кругу профессионалов "кабанчик" или "метро". Она часто встречается в оформлении ванных и туалетных комнат. Керамические прямоугольники – самые востребованные в обустройстве кухонного фартука или при создании выразительного акцента. Предлагаем на примере серий испанского производителя Mainzu узнать о новых возможностях этого вида облицовки.

Прямоугольная плитка давно стала классикой в дизайне интерьеров. Это самый популярный способ задекорировать стены в помещении, ежедневно подвергающегося вредному воздействию влаги, испарений, температурных перепадов, химических веществ. Керамика "кабанчик" занимает лидирующие позиции на современном рынке облицовочных материалов, предлагая многочисленные вариации укладки, огромный спектр оттенков, разнообразие графики. Особый спрос у глянцевых моделей, поскольку они в общем оформлении выглядят более презентабельно и добавляют красивого блеска. Стиль помещения, в котором планируется использовать керамические прямоугольники, может быть как классическим, так и ультрасовременным, простым или изысканным. Компания Mainzu подготовила ряд коллекций, полностью посвященных плитке "кабанчик".

Например, BACKSTAGE включает в себя модели 7,5х30 см с глянцевой поверхностью, выдержанные в эстетике ручной работы. Подражание изделиям середины прошлого века добавляет им особого очарования и делает незаменимыми для дизайна с винтажными мотивами. На выбор предлагается плитка восьми разных оттенков (белая, черная, синяя, салатовая, бежевая, серая, голубая, кремовая), способная составить эффектные сочетания. BACKSTAGE – отличный шанс, чтобы попробовать себя в роли профессионального декоратора и реализовать свои творческие амбиции. Если еще сравнительно недавно монтаж керамики осуществлялся исключительно в виде кирпичной кладки, то в последние годы наметилась тенденция использовать другие способы. Самый популярный из них – "елочка".

Плитка PLUS BISSEL – классический пример "кабанчика". Изготовленная со скошенными фасками она добавляет объема, что оживляет пространство, наделяет его выразительными чертами. Цветовая гамма содержит несколько оттенков, создающих атмосферу гармонии и уюта. Это наилучший вариант для обустройства так называемого фартука в ванных комнатах и кухонных помещениях. Глянцевая поверхность облицовки, особенно в контексте белоснежных моделей, срабатывает как дополнительный источник естественного света. Керамика, обыгранная в подобном ключе, гарантирует вневременной и визуально притягательный дизайн.

Завершает обзор коллекций бренда Mainzu плитка JUNGLE. Матовые прямоугольники при всем своем минимализме способны выступить в роли впечатляющей декорации в рамках частного или коммерческого проекта. Существенную помощь в этом им окажут специальные вставки с флористическими мотивами и изображениями птиц. Покрытые глянцем они в комбинации с изделиями моноколор создадут великолепный ансамбль на вертикальной поверхности. Модели с графикой можно использовать частично либо выкладывать их в виде панно. В любом случае гарантирована уникальная, полностью соответствующая собственной задумке отделка.

При бескрайнем декоративном потенциале прямоугольная плитка "кабанчик" испанской компании обладает высокой техничностью, позволяющей ей противостоять агрессивным внешним факторам.

Фото: keramogranit.ru