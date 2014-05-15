Рецидивист украл косметику и более 40 упаковок сыров из петербургского магазина

Прокуратура Адмиралтейского района добилась обвинительного приговора для Зарифа Османова, который был признан виновным в серии краж и разбойном нападении.

Суд установил, что в июле 2025 года мужчина похитил из супермаркетов косметику и более 40 упаковок сыра. Чтобы скрыть преступление, он прятал товар в пакеты и покидал магазин, минуя кассу. Похищенное Османов перепродавал прохожим, причинив магазинам ущерб на сумму более 22 тысяч рублей.

Кроме того, 9 августа 2025 года он украл 7 бутылок вина из торговой точки на улице Декабристов. Когда сотрудники попытались его задержать, преступник оказал активное сопротивление: нанес несколько ударов ногами и руками одному из них, а второму угрожал складным ножом.

С учётом того, что Османов ранее уже был судим, суд назначил ему суровое наказание: 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал штраф в размере 100 тысяч рублей.

