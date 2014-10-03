Птиц решили приобщать к искусству.

На Каменном острове появилась картинная галерея для птиц. Авторы идеи совместили приятное с полезным: сделали кормушку для пернатых, в которой есть не только еда, но и произведения искусства.

Картины сделаны в миниатюре, как раз под размер птиц. Конструкцию повесили в Среднее Аллее Каменного острова.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли. Они прилетают туда уже пятый год.

Видео и фото: Instagram / @hatelovemaximshishov