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На Каменном острове появилась картинная галерея для птиц

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Птиц решили приобщать к искусству.

На Каменном острове появилась картинная галерея для птиц. Авторы идеи совместили приятное с полезным: сделали кормушку для пернатых, в которой есть не только еда, но и произведения искусства.

Картины сделаны в миниатюре, как раз под размер птиц. Конструкцию повесили в Среднее Аллее Каменного острова. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли. Они прилетают туда уже пятый год. 

Видео и фото: Instagram / @hatelovemaximshishov

Теги: галерея, искусство, кормушка, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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