Перед судом в Петербурге предстанут карманники, которые похищали телефоны у прохожих во время объятий

Всего с января по март 2024 года злоумышленники обокрали 12 горожан.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мигрантов. Им вменяют п. "а" ч. 4 ст. 158, пп. "в", "г" ч. 2 ст. 158, п. "а" ч. 3 ст. 161 и ч. 1 ст. 161 УК РФ. Об этом рассказали 15 сентября в надзорном ведомстве.

Обвиняемые преимущественно по ночам выслеживали нетрезвых прохожих, после чего под разными предлогами заводили с ними разговор. При прощании они обнимали потерпевших, совершая в этот момент хищение телефонов из карманов. Всего с января по март 2024 года злоумышленники обокрали 12 горожан. А 28 января и 18 февраля прошлого года приезжие совершили грабежи, вырвав мобильные устройства из рук двоих в Приморском и Центральном районах.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV