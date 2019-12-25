Жители Петербурга перечислили свои карьерные цели на ближайшие три года

Почти 70% опрошенных ставят главной целью на ближайшее будущее значительный рост заработной платы.

Платформа поиска работы hh.ru совместно с профессиональной сетью Сетка провела масштабное исследование среди жителей Петербурга, выяснив их карьерные планы на ближайшие 1-3 года.

Результаты показали, что большинство опрошенных петербуржцев, почти 70%, ставят главной целью на ближайшее будущее значительный рост заработной платы. Эта цель особенно популярна среди менеджеров разного уровня опыта, включая начинающих специалистов и сотрудников с опытом работы от трех до шести лет и более. Вопрос увеличения дохода является приоритетным для представителей разных сфер деятельности, но особенно активно эта задача стоит перед консультантами и стратегами (88%), IT-специалистами (80%) и топ-менеджерами (80%).

Второе место занимает стремление к освоению новых профессиональных навыков, которым намерены заниматься 56% участников опроса. Третьими по популярности стали планы участия в новых проектах и продвижение по службе, которыми заинтересовались по 47% респондентов.

Треть опрошенных планирует стать экспертами в своей области, а 36% надеются найти работу мечты в течение ближайших трёх лет. Освоение новой профессии привлекает 26% респондентов, причем HR-специалисты наиболее заинтересованы в этом направлении (35%). Переход в новую отрасль рассматривают 23% участников исследования.

Отдельно стоит отметить, что 18% респондентов заинтересованы в развитии своего личного бренда, и особенно популярны эти планы среди топ-менеджеров. Создание собственного бизнеса входит в планы 14% опрошенных, а 9% хотят попробовать себя в роли менторов или наставников.

Ранее мы сообщили о том, что названа самая частая причина отказа в приёме на работу в петербургские компании.

Фото: Piter.TV