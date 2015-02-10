Караваев не сможет выступать за "Зенит" около 4 месяцев

Вячеслав Караваев будет восстанавливаться на протяжении 3-4 месяцев. В этот период он не сможет участвовать в матчах, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".
Защитнику сине-бело-голубых сделали операцию, которая прошла успешно. Он получил травму мышцы бедра.
Медицинская процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита".
говорится в сообщении.
Коллеги пожелали Караваеву скорейшего выздоровления.
Фото: ФК "Зенит"
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Держись Слава.