Караваев не сможет выступать за "Зенит" около 4 месяцев

Футболисту сделали хирургическую операцию.

Вячеслав Караваев будет восстанавливаться на протяжении 3-4 месяцев. В этот период он не сможет участвовать в матчах, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

Защитнику сине-бело-голубых сделали операцию, которая прошла успешно. Он получил травму мышцы бедра.

Медицинская процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита". говорится в сообщении.

Коллеги пожелали Караваеву скорейшего выздоровления.

Фото: ФК "Зенит"