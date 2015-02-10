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Караваев не сможет выступать за "Зенит" около 4 месяцев
Сегодня, 8:07
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Караваев не сможет выступать за "Зенит" около 4 месяцев

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Футболисту сделали хирургическую операцию.

Вячеслав Караваев будет восстанавливаться на протяжении 3-4 месяцев. В этот период он не сможет участвовать в матчах, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

Защитнику сине-бело-голубых сделали операцию, которая прошла успешно. Он получил травму мышцы бедра. 

Медицинская процедура прошла успешно. В скором времени игрок присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита".

говорится в сообщении.

Коллеги пожелали Караваеву скорейшего выздоровления.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, караваев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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fidel2102
Сегодня 9:03

Держись Слава.

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