Петербуржцам не будут начислять пени при погашении долгов за капремонт до 20 мая

Акция действует с 1 апреля.

В 2022 году в Петербурге капитальный ремонт планируют провести в 1763 домах. Самые масштабные работы запланированы по замене лифтового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Всего в этом году запланировано почти 2,5 тысяч работ.

Специалисты заменят 1504 лифтов в 450 домах. На данный момент работы идут в 130 домах. Отмечается, что проблем не должно возникнуть благодаря импортозамещению.

Кроме того, в течение года отремонтируют 429 кровель. Работы идут по 20 адресам. "Фонда капитального ремонта" (ФКП) следит за качеством и сроком исполнения работ. В случае расторжения контракта компанию включают в реестр недобросовестных подрядчиков.

ФКП запустил акцию, в которую при оплате задолженности по оплате взноса за капитальный ремонт все начисленные пени будут аннулированы. Сроки акции ограничены: с 1 апреля по 20 мая. Найти информацию о своих задолженностях можно на сайте Фонда.

Фото: Piter.tv