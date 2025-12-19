  1. Главная
Капремонт путевых стен продолжается на станции метро "Балтийская"
Сегодня, 16:56
Ремонтные мероприятия стартовали в ноябре 2024 года и будут закончены к сентябрю 2026 года.

На станции "Балтийская" Кировско-Выборгской ветки петербургского метро ведутся ремонтные работы по реконструкции путевых стен, сообщили в Telegram-канале "Подземник".

 В рамках ремонта снята вся отделка из уфалейского мрамора, укреплены стены и ведётся установка каркаса для последующей облицовки. Все строительные работы выполняются в ночное время и не мешают нормальному доступу пассажиров на станцию.

Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой.

Фото:  Telegram / Подземник

