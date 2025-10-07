Более 140 мягких кровель отремонтировали в Петербурге

В частности, крышу поменяли в доме на улице Сикейроса, 13.

В Петербурге завершена масштабная программа капитального ремонта мягких кровель. В нормативный вид приведено 144 объекта, сообщили в Смольном 7 октября.

В частности, крышу поменяли в доме на улице Сикейроса, 13. Специалисты демонтировали старое покрытие и уложили новое, теперь здесь современная двухслойная кровля, обеспечивающая максимальную гидроизоляцию. Все примыкания к стенам и вентканалам загерметизированы.

Отремонтированы и козырьки подъездов, проведена нормализация температурно-влажностного режима на чердаке, установлены люки и двери.

Ранее мы рассказывали о том, что сентябрь принес новые рекорды строительства жилья в Петербурге.

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга