Капитальный ремонт водопроводных систем продолжится в поселке Володарский

В частности, в поселке была проложена труба диаметром 63 мм с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Дополнительно была уложена еще одна труба диаметром 110 мм открытым способом.

В поселке Володарский (Лужский район Ленинградской области) активно ведется капитальный ремонт системы водоснабжения. Специалисты Леноблводоканала уже реализовали ряд ключевых задач.

В частности, в поселке была проложена труба диаметром 63 мм с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Дополнительно была уложена еще одна труба диаметром 110 мм открытым способом. Специалисты также успешно завершили монтаж узла и провели тестирование на герметичность трубопровода на нескольких участках. На данный момент они заняты установкой колодцев.

Работы в поселке Володарский идут с опережением графика. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Леноблводоканала в четверг, 20 июня, текущая готовность объекта составляет 42%.

Планируется, что все работы будут завершены к концу ноября 2024 года. Капитальный ремонт системы водоснабжения обеспечит улучшение надежности и качества водоснабжения в поселке.

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Фото: пресс-служба Смольного