Начался капремонт региональной дороги Пески – Сосново – Подгорье

В Приозерском районе начался капитальный ремонт более 12 км региональной дороги Пески – Сосново – Подгорье. Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.

Для ремонта специалисты применяют современную и экономичную технологию "чипсилинг". Её суть — в нанесении битумной эмульсии с последующей укладкой мелкого щебня. Это создает прочное покрытие, а также позволяет значительно сэкономить по сравнению с классическим асфальтированием.

На участке с 3-го по 15-й км уже выполнено ремонтное профилирование и уложено 5 км органоминеральной смеси. На отрезке от 0 до 3-го км работы по "чипсилингу" полностью завершены.

Все материалы производятся на специальном заводе во Всеволожском районе, что ускоряет процесс. Мощность завода – до 300 тонн готовой продукции в час.

Видео: Telegram/ Dorogi_lo