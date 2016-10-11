Слушаем: Канделаки высмеяла Млечного в ответном диссе на рэпера

Телеведущая и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки записала трек, посвященный рэперу Млечному.

Тина Канделаки продоложает конфликтовать с представителями молодежной субкультуры и медийного мира. Телеведущая выложила в своем Twitter аудиотрек, посвященный известному рэперу Млечному. По-сути, речь идет о диссе на музыканта, который недавно сам высмеял Тину Канделаки. Напомним, что в своем диссе на Тину Канделаки Млечный припомнил звезде шоу-биза съемки для журнала Playboy в 2007 году и жестко прошелся по карьере журналистки на "Матч ТВ".

В ответном диссе Тина Канделаки называет Млечного мальчиком, ставит под сомнение его интеллектуальные способности и высмеивает манеру читки оппонента. Кроме того, Тина Канделаки припоминает известные факты о неудавшейся футбольной карьере Млечного и его мечте стать участником шоу "Самый умный".

Напомним, что ранее Тина Канделаки дала согласие на участие в рэп-баттле против Млечного. Многие пользователи социальных сетей сочли эту историю скрытым пиаром самой Канделаки и канала "Матч ТВ" - все-таки в обоих диссах активно используется спортивная терминология.

Фото: Instagram, Тина Канделаки