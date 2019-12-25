Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах Северной столицы.

Комитет по информатизации и связи опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге c 13 по 18 июня.

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах Северной столицы. Адреса всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра.

Вся информация о зафиксированных нарушениях передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами.

Фото: unsplash (Denny Müller)