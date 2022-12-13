В Петербурге запустили калькулятор для проверки стоимости жизненно необходимых лекарств

Новый сервис позволяет петербуржцам увидеть, какие максимальные оптовые и розничные надбавки могут быть применены при формировании цен на препараты, купленные в городских аптеках.

Комитет по тарифам Петербурга запустил ценовой калькулятор на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). В настоящий момент он работает в тестовом режиме и доступен по ссылке.

Новый сервис позволяет петербуржцам увидеть, какие максимальные оптовые и розничные надбавки могут быть применены при формировании цен на препараты, купленные в городских аптеках.

Также калькулятор покажет максимально возможную стоимость лекарств – это поможет потребителям проверить правильность формирования цен. В случае выявления превышения цены покупки ЖНВЛП над ценой в калькуляторе Комитет по тарифам просит петербуржцев направлять в адрес ведомства информацию о нарушении с приложением фотографий чека и упаковки производителя. Обращение можно оставить по ссылке.

Цены на остальные лекарства не подлежат государственному регулированию.

Ранее для петербуржцев запустили онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг.

Фото: Piter.tv