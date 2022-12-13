Для петербуржцев запустили онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг

Комитет по тарифам Петербурга запустил онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг.
Новый сервис учитывает действующие тарифы, нормативы потребления услуг, а также показания индивидуальных приборов учета. Калькулятор позволяет любому петербуржцу проверить, может ли он рассчитывать на получение субсидии или компенсации от государства.
Новый сервис и подробная инструкция по работе с ним доступны здесь.
В настоящий момент калькулятор работает в тестовом режиме, результаты его расчетов носят информационный характер.
Ранее петербуржцам объяснили повышение стоимости отопления в квитанциях.
Фото: Piter.tv
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