Для петербуржцев запустили онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг

В настоящий момент калькулятор работает в тестовом режиме.

Комитет по тарифам Петербурга запустил онлайн-калькулятор проверки стоимости коммунальных услуг.

Новый сервис учитывает действующие тарифы, нормативы потребления услуг, а также показания индивидуальных приборов учета. Калькулятор позволяет любому петербуржцу проверить, может ли он рассчитывать на получение субсидии или компенсации от государства.

Новый сервис и подробная инструкция по работе с ним доступны здесь.

В настоящий момент калькулятор работает в тестовом режиме, результаты его расчетов носят информационный характер.

Ранее петербуржцам объяснили повышение стоимости отопления в квитанциях.

Фото: Piter.tv