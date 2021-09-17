Петербуржцам перечислили продукты, которые подорожают в октябре

В конце сентября наблюдалось незначительное повышение цен на фрукты и овощи — на 0,2%, после недельной стабильности.

В октябре петербуржцам стоит ожидать повышения цен на отдельные виды продуктов питания, сообщают spb.aif.ru со ссылкой на руководителя отдела снабжения компании Mr.Food Дмитрия Ширко.

Ширко полагает, что наиболее ощутимо подорожают хлебобулочная продукция, крупяные изделия, мясные продукты, яйца и рыба — их стоимость вырастет на 3–8%. Что касается молочных изделий, их цена поднимется на скромные 2–3%.

Эксперт подчеркивает, что цена на овощи и фрукты, вероятнее всего, останется неизменной, однако обычные сезонные колебания сохраняются. Суммарно расходы населения на закупки продуктов в торговых точках вырастут не более чем на 2–4% по сравнению с третьим кварталом.

По оценке эксперта, ключевое воздействие на формирование цен оказывает ряд факторов: производственные издержки, качество урожая, международная политическая обстановка, спрос на российскую продукцию за рубежом, нестабильная стоимость зарубежных ингредиентов, кормов и лекарств для животноводства, которые не выпускаются отечественными производителями.

Ранее Росстат сообщал, что в конце сентября наблюдалось незначительное повышение цен на фрукты и овощи — на 0,2%, после недельной стабильности. Наибольший рост продемонстрировали цены на помидоры (+7,4%) и бананы (+1,3%).

Фото: Piter.TV