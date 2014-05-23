Стало известно, какую рыбу чаще всего выбирают петербуржцы

Среди способов приготовления горожане отдают предпочтение охлажденной, слабосоленой и маринованной продукции.

Исследование выявило предпочтения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в выборе рыбы в 2025 году. Выяснилось, что наиболее популярными видами являются форель, горбуша, сельдь, скумбрия и минтай. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Стоит отметить значительный рост спроса на форель и семгу, увеличение которого в денежном эквиваленте превысило 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Местная рыба, такая как судак, щука и окунь, остается популярной среди жителей, особенно в сезон свежей рыбалки.

Среди способов приготовления горожане отдают предпочтение охлажденной, слабосоленоф и маринованной продукции. Более половины опрошенных заявили, что потребляют рыбу не реже двух раз в неделю.

Традиционная жареная и запечённая рыба лидирует в предпочтениях, составляя выбор большинства потребителей — около 65%. Рыбные супы и уха остаются любимыми блюдами у каждой пятой домохозяйки, а сырые продукты, такие как тартарам или сашими, привлекают лишь небольшую долю аудитории — около 12%.

Специалисты отмечают тенденцию к росту популярности деликатесов, особенно к красоте праздничного стола: красная икра, крафтовые закуски из лосося и форели, маринованные и копченые продукты станут фаворитами меню к Новому году, считают аналитики торговой сети "О"Кей".

Фото: Pxhere