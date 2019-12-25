Онколог предупредил о вызывающих рак косметологических процедурах

Раньше было совсем небезопасно окрашивание волос.

Практически каждая современная женщина проходит различные косметологические процедуры. Но мало кто задумывается, безопасны ли они. "Пятый канал" узнал у онколога, химиотерапевта Андрея Базылева, какие процедуры могут привести к раку.

Раньше было совсем небезопасно окрашивание волос. С начала 70-х из краски убрали все опасные канцерогены, и никакого риска при окрашивании больше нет.

Препараты для выпрямления волос содержат формальдегид. Это очень сильный канцероген. Опасно делать такое выпрямление более восьми раз в месяц, при этом данная процедура даже опаснее для мастеров, чем для клиентов.

При посещении косметолога онколог посоветовал избегать препараты, которые содержат диоксан. Это вещество способно влиять на эндокринные процессы, что приводит к онкологии.

Ультрафиолетовые лампа для ногтей вредны только при частом использовании. Риск рака кожи повышается, если делать маникюр с такой лампой более 10-15 раз в месяц.

На данный момент исследования показали, что уколы ботулотоксина безопасны и никакого риска не несут.

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