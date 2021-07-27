Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Решение в целом соответствовало ожиданиям рынка.

Совет директоров Банка России по итогам очередного заседания принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Таким образом регулятор продолжил курс на смягчение денежно-кредитной политики, начатый в июне текущего года. Информация об этом опубликована на официальном сайте Центробанка.

Решение в целом соответствовало ожиданиям рынка. Большинство аналитиков заранее прогнозировали снижение ставки, указывая на замедление инфляционных процессов. По оценкам экспертов, к концу года темпы роста цен могут приблизиться к уровню около 6%, что создает условия для более мягкой политики регулятора.

При этом обсуждался и вариант более существенного шага — снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт или больше. За такой сценарий традиционно выступали представители делового сообщества, рассчитывающие на удешевление заемных средств и дополнительную поддержку экономической активности. Однако в Банке России предпочли более взвешенный подход.

Фото: pxhere