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В Петербурге 23 мая выпадет четверть майской нормы осадков
Сегодня, 7:56
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mapero

В Петербурге 23 мая выпадет четверть майской нормы осадков

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Местами пройдут грозы. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов.

В воскресенье, 23 мая, на погоду в Северной столице будет влиять центральная часть циклона. Небо затянет густыми облаками, польют сильные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram. 

Столбики термометров покажут петербуржцам отметку +15...+17 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +13...+18 градусов. Подует юго-восточный ветер 4-9 м/с. При грозе поднимется порывистый ветер. Атмосферное давление начнет падать и составит 749 мм рр. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, каким будет лето в городе. Аномалия температуры воздуха описывается как слабо положительная, близкая к норме.

Фото: pixabay

Теги: 23 мая, май 2021, осадки, петербург, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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евдокимов корнилий
Сегодня 9:26

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