В Петербурге 23 мая выпадет четверть майской нормы осадков

В воскресенье, 23 мая, на погоду в Северной столице будет влиять центральная часть циклона. Небо затянет густыми облаками, польют сильные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.
Столбики термометров покажут петербуржцам отметку +15...+17 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +13...+18 градусов. Подует юго-восточный ветер 4-9 м/с. При грозе поднимется порывистый ветер. Атмосферное давление начнет падать и составит 749 мм рр. ст., что ниже нормы.
Ранее на Piter.tv сообщили, каким будет лето в городе. Аномалия температуры воздуха описывается как слабо положительная, близкая к норме.
Фото: pixabay
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