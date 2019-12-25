Россиянам рассказали, как защитить компьютер от скрытого проникновения

Понять, что ваш компьютер взломан или заражен вирусом, достаточно сложно.

Понять, что ваш компьютер взломан или заражен вирусом, достаточно сложно. Явных признаков этого может и не быть, так как хакеры научились маскировать свою работу. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Как отметил эксперт, раньше при заражении компьютер мог начать медленно работать или выдавать системные сообщения. Сейчас о заражении техники можно узнать только когда уже на экране появилось требование выкупа или компьютер перестает работать. Если же нужно украсть данные, то рядовой пользователь даже не заметит, что компьютер был взроман.

Защититься от проникновения можно с помощью антивируса, но который будет действовать постоянно.

Он должен мониторить все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер. Он должен проверять те же обычные файлы. Алексей Лукацкий

Эксперт считает, что экономить на защите своих персональных данных не стоит, потому что были случаи, когда бесплатный антивирус продавал данные своих пользователей.

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