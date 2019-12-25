Горожан просят отдать старые рабочие компьютеры, системные блоки, мониторы и ноутбуки детям из малоимущих семей.

В среду, 18 ноября, в Петербурге стартовала акция "300 компьютеров детям". Горожан просят отдать старые рабочие компьютеры, системные блоки, мониторы и ноутбуки, которые давно не используются и пылятся на полках дома или в офисе, детям из малоимущих семей.

Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки некоторые школы города переходят на дистанционное обучение. Большинство семей закупают продукты и одежду в долг, поэтому мыслей о покупке компьютеров и ноутбуков даже не допускают.

"Эта акция – возможность для ребят учиться дистанционно. Я очень надеюсь, что люди откликнутся и поддержат инициативу", - отметила основатель волонтерской группы "Сбор помощи для детей "Мария" Надежда Вакулич.

Все, кто хочет подарить свой компьютер ребенку, могут привезти его в пункты сдачи до 20 декабря:

- "Комп-Сервис", Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 29;

- Учебный центр "Базис" (метро "Горьковская"), Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 5, офис 116;

- Учебный центр "Базис" (метро "Автово"), Санкт-Петербург, Автовская улица, дом 15, литер А, офис 214.

Подробнее о проекте можно узнать в официальных группах в соцсетях:

Instagram: https://www.instagram.com/soc.project300/

ВКонтакте: https://vk.com/soc.project300

Фото: организаторы акции