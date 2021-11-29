Идем на Восток: все, что нужно знать о китайском рынке электронной коммерции

Экономика не может стоять на месте: санкции и общее недоверие в отношении российских ритейлеров со стороны западных партнеров вызвало обоснованные изменения. Некоторые крупные отечественные компании пересматривают вектор своего развития. Их приоритетным направлением все чаще становится китайский онлайн-рынок.

Игнорировать крупнейший в мире онлайн-рынок просто невозможно: в прошлом году объем реализации товаров онлайн в Китае составил 13 трлн юаней. Таким образом, доля цифровой экономики Китая в суммарном ВВП страны составила 11%. Секрет прост: в Китае за 2021 год покупали товары онлайн больше 842 млн человек. Помогает широкое распространение смартфонов и удобных онлайн-сервисов.

На основании данных statista.com

Товарооборот между Россией и Китаем также заметно расширяется. По данным китайской таможни, в прошлом году он вырос на 33,8% и продемонстрировал рекордные показатели – $146,88 млрд. На сырьевую продукцию (нефть, природный газ, уголь) пришлось около 70% товарооборота, остальное – сельхоз товары и продукты питания.

Уже в этом году экономисты прогнозируют новый рост показателей товарооборота. Так, по данным главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР), по результатам первых семи месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, до $97,71 млрд.

E-commerce как точка роста

На сегодняшний день ландшафт электронной коммерции Китая разнообразен. На территории страны действуют два вида электронных площадок: поддерживающие формат трансграничной торговли, а также местные платформы, работающие с компаниями, зарегистрированными на территории КНР.

Использование e-commerce-площадок КНР в среднем увеличивает продажи товаров или услуг на 20 %. Если товар или услуга не присутствует в цифре, то можно сказать, что их нет на китайском рынке. Безусловно, без подводных камней в виде особенностей культуры, менталитета, а главное – нюансов в законодательстве не обойдется. Мы много лет консультируем различные компании, желающие попасть на китайский рынок, поэтому точно понимаем, о чем идет речь, – подчеркнула бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина

Эксперт привела пример из пищевой индустрии. Китайское законодательство требует, чтобы производители пищевой продукции, включающей 18 товарных категорий (растительные масла, мясо и мясные продукты и пр.), проходили аккредитацию в системе ГТУ КНР (CIFER) для получения уникального таможенного номера для экспорта. Этот процесс включает в себя: создание учетной записи на сайте, подачу заявления, аттестацию производственной площадки предприятия представителями Россельхознадзора, получение рекомендации со стороны Россельхознадзора. Как отмечает Айна Хамзина, на практике эта процедура может занять более шести месяцев.

Трансграничные возможности

Крупнейшими трансграничными площадками Китая являются Tmall Global и JD Worldwide. Они позволяют вести свой бизнес с Китаем дистанционно, через специальные cross-border площадки электронной коммерции.

Обе платформы подходят "более взрослым" брендам, которые знают свою целевую аудиторию и имеют ресурсы для выстраивания коммуникации с ней. Развивая интегрированные цепочки поставок, они поддерживают возможность торговли со специализированного бондового склада, на который зарубежные производители завозят товары.

Чтобы продавать на Tmall Global, компании должны быть зарегистрированы за границей. Требуемые документы включают соответствующие квалификации в области розничной торговли, сертификаты и разрешение владельца торговой марки. Кроме того, заказы могут обрабатываться через таможенные склады, расположенные в зонах свободной торговли Китая. Как одна из самых известных и престижных трансграничных платформ электронной коммерции, она взимает высокие комиссии.

JD Worldwide – является трансграничным подразделением платформы электронной коммерции B2C JD.com, платформа изначально специализировалась на электронике, а сегодня предлагает широкий ассортимент товаров. Платформа активно инвестирует в высокие технологии включая складирование, доставку и послепродажное обслуживание.

Помочь с выходом на трансграничные площадки могут сервисные центры, выступающие связующим звеном между продавцом и потребителями. Оператором может стать только тот, кто прошёл проверку со стороны платформ (в случае Tmall Global – это Tmall Partner). Это гарантирует, что такой оператор обладает компетенциями и инструментами продвижения нового магазина клиента. Каждый сервисный партнер специализируется в определенном направлении: косметики, одежды, продуктов питания и других. Сервисные партнеры работают за процент от продаж — обычно это 3-5% от месячной выручки продавца.

Китайское гостеприимство

Данные с сайтов платформ

Регистрация на территории Китая позволит попасть на внутренние электронные площадки. Наиболее интересная из них – Taobao – одна из первых китайских платформ электронной коммерции. Сейчас ее можно назвать чуть ли не основной поисковой системой для всех китайских потребителей.

Большинство продавцов на Taobao – это физические лица и малые предприятия. Они предлагают более широкий ассортимент товаров, от одежды до электроники, от книг до виртуальных товаров (например, подарочных карт). Из-за невысокого депозита и низкого операционного риска продажа на Taobao является одним из лучших каналов для многих производителей и брендов.

Taobao – сестринское приложение Tmall. Оно отличается от Tmall в основном своими невысокими входными требованиями, а также некоторыми функциями платформы, такими как Taobao live.

Сам же Tmall – торговая площадка, ориентированная на B2C. Она выделилась из TaoBao в 2011 году и быстро стала одной из крупнейших торговых площадок в Китае и в мире. Tmall особенно серьезно относится к проблеме поддельных товаров. Для достижения этой цели Tmall установил относительно высокие вступительные взносы и ежегодные сборы, при этом магазины с высоким рейтингом имеют право на частичное возмещение.

Но в списке китайских электронных площадок есть и относительные новички. К ним относится Pinduoduo, основанная в 2015 году. За свою короткую историю она уже стала самой быстрорастущей компанией в мире – в какой-то момент она росла с невероятной скоростью 50% в год и быстро догнала по объему пользовательской базы Alibaba и JD. Pinduoduo ориентирован на потребителей, которые живут в городах 3-го уровня и имеют относительно низкие доходы. У них гораздо больше времени для досуга и общения, чем у покупателей, живущих в городах 1-го уровня в Китае. Товары на Pinduoduo – это в основном предметы первой необходимости, такие как бытовая химия, кухонные принадлежности и фрукты.

Особенность Pinduoduo – плотная интеграция с социальными сетями. Потребители приглашают своих друзей через социальные сети покупать товары и получать скидки. Чем больше людей вовлечено, тем выше скидка. Это побуждает покупателей делиться ссылками с другими людьми. Инструменты социальных сетей и геймификация покупок делают потребителей зависимыми от Pinduoduo.

Наиболее интересную историю создания имеет платформа Xiaohongshu (Little red book). Изначально это было сообщество рецензентов, где его участники оставляли свои отзывы. Обзоры на покупки стали хорошей отправной точкой для создания, по сути, рынка моды, красоты и стиля жизни, которым сегодня является Xiaohongshu.

Любой бизнес должен думать о расширении. Выход в Китай – возможность стать частью крупнейшего рынка в мире. Несмотря на все возможности, это сложный путь для компаний, особенно маленьких. Но в данном случае, всегда есть возможность кооперироваться с уже действующим павильонами, куда приходит трафик. Это сэкономит массу времени, нервов и денег. Также не стоит отказываться от консультационной помощи. Так выход на рынок Китая станет проще и комфортнее, – подчеркнула Айна Хамзина, бренд-менеджер iMARS

Фото: pxhere.com