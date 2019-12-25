Торговое подразделение группы iMARS в Китае – компания Имейсин (YIMEIXING), которая занимается экспортом и продвижением российской продукции, открыла торговый павильон на платформе Taobao

На первом этапе был выбран определенный перечень товаров, с которыми компания вышла на китайский рынок. Прежде всего, это льняное, рапсовое масла, масло грецкого ореха, несколько видов муки, которые известны на российском рынке под брендом "Северное Низкогорье".

По словам бренд-менеджера iMARS (Аймарс) Айны Хамзиной, ответственной за развитие e-commerce, сегодня в павильоне идет торговля российскими экологически чистыми товарами ЗОЖ: растительными маслами и мукой. Выбор продукции не случаен – благосостояние населения в Китае растет, люди все больше обращают внимание на экологичность продуктов питания. Российские товары в полной мере отвечают этому требованию. Именно поэтому в Китае любят российские товары: кондитерские изделия, мороженое, покупают муку, масло.

Полагаясь на данные статистики импорта Китая и проведённый нами маркетинговый анализ, мы сделали вывод, что потенциал для сотрудничества имеется. На первом этапе мы выбрали определенный перечень товаров, с которыми и вышли на китайский рынок. Прежде всего, это льняное, рапсовое масла, масло грецкого ореха, несколько видов муки, которые известны на российском рынке под брендом "Северное Низкогорье". Адаптировав стилистику бренда под китайскую аудиторию, и зарегистрировав соответствующий товарный знак в Китае, наша компания открыла торговый павильон на китайской платформе Taobao под названием "Northern Lowhill" (诺森溇西).

Российское растительное масло и мука вполне конкурентоспособны по качеству и цене с ведущими международными брендами. Сейчас мы начинаем активную маркетинговую кампанию, наш прогноз продаж на 2023 год в районе 100 млн. рублей.

Айна Хамзина отмечает, что интерес к Китаю вновь возрос на фоне последних событий – многие российские компании в очередной раз задумались о диверсификации и концентрации усилий на китайском направлении, особенно в сфере электронной коммерции.

По словам Хамзиной, благодаря быстрорастущим Интернет-технологиям Китай обладает крупнейшей в мире экосистемой электронной коммерции, насчитывающей более полумиллиарда онлайн-покупателей. Однако выход на китайский рынок сопряжен с трудностями: в Китае существует множество платформ электронной коммерции, включая популярных гигантов Tmall, JD и Taobao, что затрудняет выбор одной из них. Taobao был и остается по сей день самым популярным сайтом для покупок в Китае. На сайте Taobao представлено более 800 миллионов товаров: от одежды до электроники и продуктов питания. Taobao зарекомендовал себя как настоящая альтернатива, которую стоит рассмотреть из-за ее широкой аудитории и конкурентоспособности с точки зрения цены и доступности, и небольшого входного депозита.

Как поясняет бренд-менеджер iMARS, Taobao – это китайская гигантская интернет-площадка с миллионами магазинов, работающая по системе как B2C, так и C2C (Taobao также выступает в качестве платформы продаж между физическими лицами). Taobao предлагает частным лицам возможность открыть интернет-магазин, если потенциальные продавцы соответствуют определенным требованиям. На Taobao приходится почти 60% от общего объема продаж электронной коммерции в Китае. По трафику Taobao занял 5-е место в 2021 году сразу после Tmall, Baidu, QQ и Sohu и даже превзошел JD.com.

Выйти на продажи на Taobao крайне сложно для предпринимателей, которые не владеют китайским языком и не знакомы с культурой электронной коммерции Китая. Чтобы помочь вам успешно начать работу с Taobao, команда iMARS делится опытом, который стоит учесть при переориентировании своих продаж на китайскую аудиторию. И только на первый взгляд процесс подачи заявки и открытия магазина на Taobao кажется простым. Он состоит из следующих этапов:

– Так как на Taobao могут зарегистрироваться как юридические, так и физические представители материкового Китая, первым шагом к началу продаж в приложении будет создание юридического лица в Китае, и открытие счета в китайском банке.

– Зарегистрировать и связать с Taobao учетную запись в одной из крупнейших платежных систем Alipay, которая входит в Alibaba Group. Она необходима для приема платежей от покупателей из Китая.

– Внести годовой депозит в размере 1000 юаней.

– Непосредственно открыть сам магазин. Это включает в себя регистрацию добавление продуктов и начало работы онлайн с китайскими потребителями.

Тем не менее этот процесс таит в себе ряд подводных камней и нюансов:

– Регистрация на Taobao возможна исключительно на китайском языке, без знания которого пройти данный этап практически невозможно.

– Понадобится и китайский номер телефона для верификации проверочным кодом при подаче заявления на регистрацию.

– По регламенту прохождение полной идентификации Alipay и Taobao должно занимать от 1-3 рабочих дней, на практике закладывайте несколько недель или даже месяцев.

– К сложностям можно отнести и то, что государственная поддержка (включая субсидии) в России оказывается преимущественно производителям товаров. При этом сами производители не всегда являются или стремятся стать экспортерами. Это значит, что интересы целого пласта торговых российских компаний, все чаще развивающих экспорт товаров под собственной торговой маркой, не учитывается: им содействие и субсидии просто не положены.

Бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина считает, что крайне важно учитывать китайскую специфику, необходима адаптация к китайским потребителям - прежде чем продавать свою продукцию в Китае, обязательно провести исследование рынка, чтобы понять рынок и узнать свою аудиторию, а также своих потенциальных конкурентов. Для этого можно самим проанализировать как продаются конкурентные товары на китайских маркетплейсах.

Также ключевое значение имеет узнаваемость бренда в Китае. Поскольку технически подкованное население Китая в значительной степени зависит от молвы и технологий "один сказал другому", социальные сети должны быть в основе ваших стратегий по развитию и повышению узнаваемости вашего бренда. Делиться преимуществами своих продуктов можно, например, в сервисе микроблогов Weibo или же в WeChat. Крайне важно поощрять сарафанное радио – а именно стримы – прямые трансляции, поскольку это основной способ популяризации бренда в Китае. По сути, ключевые лидеры мнений (KOL) – это известные блогеры социальных сетей с большим трафиком на своих аккаунтах. Китайские потребители боготворят KOL, доверяют им больше, чем самим брендам. Взаимодействуя с ними, можете добиться более высоких продаж.

В iMARS считают, что российским экспортерам, которые хотят продавать товары в Китае с помощью маркетплейсов, выгоднее кооперироваться с уже действующим павильонами, куда приходит трафик. Пройти путь от начала до конца и сделать успешную торговую площадку – крайне сложно, поэтому рекомендация iMARS – кооперируйтесь и объединяйте усилия с уже состоявшимися участниками электронной торговли в Китае. Это сэкономит массу времени, нервов и денег.

Фото: iMARS