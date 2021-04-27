iMARS: Дальнее Подмосковье - потенциал для роста на 25% туризма в Московской области – на 3,5 млн туристических поездок

Исследовательское подразделение коммуникационной группы iMARS проанализировало итоги 2021 года, а также основные вызовы, стоящие перед гостинично-туристским комплексом Московской области в 2022 году.

Тренд на восстановление допандемийного спроса

В феврале Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил цели развития туризма в России до 2035 года. Так к 2035 году планируется увеличение более чем в три раза числа туристических поездок; рост количества номеров в классифицированных отелях с 755 до 948 тысяч; увеличение средней численности работников туриндустрии с 1,66 до 4,96 миллиона человек.

По информации Ростуризма внутренний туризм восстанавливается рекордными темпами, а среди наиболее популярных направлений - Московская область. В 2021 году регион с туристическими целями посетило более 14 млн человек, что говорит о возвращении показателей турпотока в Подмосковье к допандемийным. По словам Николая Ворожейкина, руководителя аналитического направления iMARS, с одной стороны, этому способствовало ограничение возможности дальних турпоездок из-за коронавируса, с другой стороны, динамично развивающаяся инфраструктура и транспортная доступность туристических объектов Подмосковья – обеспечили рост привлекательности отдыха. Во многом это и результат эффективного продвижения различных туров по Подмосковью, информирование о разнообразии культурных и исторических мероприятий, возможность посещения исторических памятников. Все это обеспечило вхождение Московской области по итогам 2021 года в пятерку лидеров среди регионов России по количеству бронирования туров. В пятерку лидеров также вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

В 2022 году планируется увеличить турпоток в Подмосковье до 16 млн туристов. На цели продвижения туризма Московская область в 2022 году направит около 500 млн рублей.

Более половины гостиничного фонда Подмосковья требует модернизации

По данным Росстата, в Московской области насчитывается 730 коллективных средств размещения – различных отелей, пансионатов, домов отдыха и т.д. (по оценкам экспертов – около 900). Номерной фонд насчитывает почти 48 тысяч номеров. Однако, этого количества недостаточно, так, например, к концу лета 2021 года был распродан практически весь номерной годовой фонд. Учитывая эти факторы, власти Московской области приняли ряд решений по поддержке строительства и модернизации гостиниц.

Сегодня существенная доля предложения в Подмосковье сформирована объектами, построенными еще в СССР. Как правило, эти комплексы имеют удачное расположение, отличные территории. Однако большинство таких объектов не соответствует в плане качества растущему спросу. К качественному предложению можно отнести не более 20% номеров. К категории "без звезд" относится 45% подмосковных гостиниц – что является сдерживающим фактором в развитии туристического потока - последнее будет решено в 2022 году, и доля гостиниц, прошедших сертификацию, приблизится к 90%.

Число коллективных средств размещения в Московской области в 2022 году достигнет тысячи единиц. Этому способствует льготное кредитование для создания и реновации гостиничных объектов. На льготные кредиты до 2024 года в рамках национального проекта по туризму по всей России выделено почти 19 млрд рублей, а общий объем кредитования отрасли на этот период может составить 200 млрд рублей. В 2021 году Ростуризм уже включил 11 инвестпроектов в сфере туризма в программу предоставления льготного кредитования - эти проекты помимо Московской области будут реализованы в Москве, Владивостоке, Краснодарском крае, Бурятии, Ярославской области, Карачаево-Черкесии.

Самая ценная инвестиция – это инвестиции в людей

Однако никакое строительство не может решить сложный вопрос нехватки кадров в туристском комплексе Московской области. Дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно среднеспециального и среднепрофсссионального уровня обучения - горничных, официантов, поваров, озеленителей и т.д. определяет уровень качества обслуживания туристов. По разным оценкам, в пандемию из отрасли ушло не менее 30% персонала. Проблема усугубляется оттоком мигрантов, растущим в течение последних двух лет. Нехватка кадров не купируется ростом зарплат в отрасли. За последний год уровень зарплат в гостиничной отрасли вырос на 25%. Тем не менее средние зарплаты по-прежнему невысоки, например, зарплата горничной в подмосковной гостинице 37 000 р., администратора 40 000 р., что является критичным.

Уникальность и неповторимость дальнего Подмосковья — неотъемлемая часть успеха развития туризма Московской области

Власти региона отмечают значение турпотока в отдаленные города Подмосковья и понимают, что нужно делать для его дальнейшего увеличения: благоустраиваются набережные, пляжи, строятся смотровые площадки. Сегодня основными точками притяжения туристов в Подмосковье являются близлежащие к Москве исторические города - все они активно благоустраиваются. До 75% бронирований приходится как раз на центральные и ближайшие к Москве локации. И только 25% бронирований осуществляются в городах дальнего Подмосковья. Это связано с тем, что в ряде "дальних" подмосковных городов, например в Зарайске, Коломне, Дубне, Луховицах отмечается нехватка гостиничного фонда. В результате, несмотря на большое количество объектов для посещения в той же Коломне или Зарайске, основная часть туристических поездок - однодневные. Решение - в развитии гостинично-туристического комплекса в городах, находящихся на большом расстоянии от столицы, открытии частных музеев, ресторанов и кафе, активизации информационно-событийной повестки по городам дальнего Подмосковья, развитии производства нестандартной сувенирной продукции, мерчей.

Дальнее Подмосковье – территории с огромным потенциалом. Практически каждый подмосковный город имеет свои достопримечательности, но не все об этом знают. Религиозный, медицинский туризм, помимо этого, дальнее Подмосковье - это база для развития эко туризма с акцентом на потенциал особо охраняемых природных территорий Подмосковья. Этот потенциал нужно использовать для развития сети популярных экологических троп Подмосковья. Решение этих задач позволит обеспечить условия, при которых туристы будут задерживаться не только на время коротких экскурсий, а на срок до нескольких дней.

По словам Николая Ворожейкина, руководителя аналитического направления iMARS, помимо повышенного спроса со стороны жителей и гостей Москвы, перспективным представляется и активизация жителей близлежащих регионов, граничащих с Московской областью. Для них посещение городов дальнего Подмосковья, инфраструктура которых будет соответствовать высоким столичным стандартам, может стать востребованным не только с точки зрения качества и насыщенности программы, но и с точки зрения стоимости, так как цена турпоездки в дальнее Подмосковье существенно привлекательнее по сравнению с близлежащими к столице направлениями. Безусловно, данное направление несет в себе большой потенциал.

Мы оцениваем, что дальнее Подмосковье – это потенциал для роста на 25% туризма в Московской области, то есть на 3,5 миллиона туристических поездок, – отметил Ворожейкин.

iMARS – одна из ведущих российских коммуникационных групп с представительством в Китае. Входит в ТОП-5 коммуникационных агентств России (по версии НР2К), лидер по цитируемости по версии Медиалогии, победитель ряда престижных конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021. Среди клиентов: X5 Retail Group, TOYOTA, Агроэкспорт, Российский экспортный центр, Россельхозбанк, СИБУР, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Президент компании Алексей Чуйкин.