Петербуржцам рассказали, как в магазинах выбрать качественный сыр

При выборе этого продукта стоит ориентироваться на его внешний вид.

Жителям Северной столицы в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, как на прилавке выбрать качественный сыр.

Сыр состоит из молока и закваски и содержит много аминокислот, витаминов и кальция. При выборе этого продукта стоит ориентироваться на его внешний вид: сыр должен быть равномерно однородным и неярким.

Кроме того, необходимо обращать внимание на производственную упаковку, где указан состав. А также не менее важно место хранения продукта.

Конечно, предпочтительнее, чтобы продукция была выработана по ГОСТам. Это в какой-то мере свидетельствует о ее качестве. Но, конечно, нужно ориентироваться и на цену продукта, потому что сыр, выработанный из натуральных продуктов, не фальсифицированный, должен быть соответствующим по ценовой категории, и это тоже признак его безопасности. Жанна Баргман, руководитель Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных

По словам эксперта, фальсификация – умышленный обман потребителя, однако это не значит, что продукт небезопасный. Опасность – наличие патогенной кишечной палочки, микроорганизмов.

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