Петербуржцам рассказали, как вернуть излишне списанные деньги с "Подорожника"

Если с проездного были списаны лишние деньги, то пассажиру необходимо обратиться в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Утверждён новый порядок для восстановления излишне списанного ресурса "Подорожника". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Если с проездного были списаны лишние деньги, то пассажиру необходимо обратиться в СПб ГКУ "Организатор перевозок", заполнив форму обратной связи на сайте. В обращении обязательно нужно указать номер карты "Подорожник", а также дату и предполагаемое время некорректного списания ресурса электронной карты.

Специалисты учреждения проверят расходование баланса карты и в случае обнаружения некорректного списания ресурса инициируют процедуру возврата. Порядок взаимодействия при организации восстановления излишне списанного ресурса Единого электронного билета размещён на сайте в разделе "Нормативные документы". Справки по телефону 576-55-55 (круглосуточно).

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"