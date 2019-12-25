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Петербуржцам рассказали, как вернуть излишне списанные деньги с "Подорожника"
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, как вернуть излишне списанные деньги с "Подорожника"

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Если с проездного были списаны лишние деньги, то пассажиру необходимо обратиться в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Утверждён новый порядок для восстановления излишне списанного ресурса "Подорожника". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Если с проездного были списаны лишние деньги, то пассажиру необходимо обратиться в СПб ГКУ "Организатор перевозок", заполнив форму обратной связи на сайте. В обращении обязательно нужно указать номер карты "Подорожник", а также дату и предполагаемое время некорректного списания ресурса электронной карты.

Специалисты учреждения проверят расходование баланса карты и в случае обнаружения некорректного списания ресурса инициируют процедуру возврата. Порядок взаимодействия при организации восстановления излишне списанного ресурса Единого электронного билета размещён на сайте в разделе "Нормативные документы". Справки по телефону 576-55-55 (круглосуточно).

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: организатор перевозок, подорожник, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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