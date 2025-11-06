Доцент Никифорова рассказала, как удержать зумеров на работе

Эксперт рекомендовала работодателям предъявлять молодым сотрудникам повышенные требования, касающиеся самостоятельного решения задач, стрессоустойчивости и строгого соблюдения трудовой дисциплины.

Пандемия коронавируса кардинально повлияла на мировоззрение молодого поколения, рожденного после 2000 года. Представители поколения Z придают большое значение гибким формам занятости и достойному уровню зарплат, подчеркнула доцент Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Никифорова в беседе с "Петербургским дневником".

В пандемийный период большинство молодых людей вынуждены были перейти на дистанционное обучение и работу, воспринимая такое взаимодействие как естественный порядок вещей. Тогда как старшие поколения ожидали окончания пандемии, молодые легко адаптировались к новым реалиям. Сейчас, выбирая место работы, поколение Z ставит условием наличие гибридного графика, удобных условий труда и высоких окладов. Они убеждены в наличии прав, но порой забывают о существовании обязанностей, прокомментировала Никифорова.

Эксперт рекомендовала работодателям предъявлять молодым сотрудникам повышенные требования, касающиеся самостоятельного решения задач, стрессоустойчивости и строгого соблюдения трудовой дисциплины. Иногда чрезмерная требовательность начальства приводит к ситуации, когда сотрудник-зумер отправляется на обед и больше не возвращается на работу. Тем не менее, лучшие работодатели умеют грамотно формулировать свои ожидания, аккуратно доводя их до молодых сотрудников. Многие успешные компании привлекают молодежь, проводя специальные образовательные программы и семинары прямо в вузах и школах. Именно эти компании лидируют на рынке молодёжного найма.

Никифорова обратила внимание на особую зависимость зумеров от смартфонов и их привычку общаться с системами искусственного интеллекта. Большинство студентов ежедневно взаимодействуют с технологиями искусственного интеллекта не только профессионально, но и в повседневной жизни. Молодежь дольше остается зависима от родителей, позже покидает семейный очаг и не стремится создать собственную семью. Большинство зумеров психологически продолжают ощущать себя детьми и намеренно сохраняют этот статус на длительный срок, подытожила Никифорова.

Данные сайта hh.ru свидетельствуют, что каждый пятый молодой работник уходит с работы уже в первые недели. Уровень трудоспособного населения в России за последние два года упал примерно на миллион человек, составив около 76,3 млн. Наиболее ощутимо снижается численность работников среднего возраста — от 19 до 40 лет, являющихся наиболее востребованной категорией на рынке труда.

Ранее мы сообщили о том, что страхи, связанные с работой, отсутствуют у большинства петербуржцев.

Фото: unsplash (Brooke Cagle)