Стало известно, как украсят Петербург ко Дню Победы в 2024 году

Основными идеями в разработке концепции стали использование символов городов-героев и городов воинской славы, включая их гербы и флаги.

В 2024 году концепция оформления Петербурга к празднованию Дня Победы будет основываться на программе прошлого года, разработанной вместе с районными администрациями. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Согласно адресной программе, планируется оформить более 400 адресов в 18 районах города, включая места проведения торжественных мероприятий и возложений, сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Основными идеями в разработке концепции стали использование символов городов-героев и городов воинской славы, включая их гербы и флаги. Гербы городов-героев и городов воинской славы будут включены в элементы оформления. На Васильевском острове появится аллея городов-героев с исторической информацией о каждом городе, а флажные аллеи украсят площади Победы и Восстания. Аллея городов воинской славы будет располагаться на Московском проспекте. Тематические композиции также появятся у стел "Город воинской славы" в Кронштадте, Ломоносове и Колпино.

В этом году в городе будет установлено 16 356 элементов праздничного оформления, что больше, чем в прошлом году, когда было 16 204 элемента. Это создаст праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации