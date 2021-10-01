Врач рассказала в Петербурге, что необходимо знать о развитии нервной системы младенца

Как отметила специалист, стоит напомнить о концепции первых тысячи дней здоровья.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Лариса Федорова рассказала, как родителям понять, что развитие нервной системы ребенка проходит правильно.

Как отметила специалист, стоит напомнить о концепции первых тысячи дней здоровья. Это критическое окно программирования роста и развития с момента зачатия до 2 лет. Так, именно поэтому важно, с каким здоровьем женщина вступила в беременность, а также какой образ жизни ведет и как питается.

Беременность входит в эти первые тысячи дней. Болезни, хронические и острые инфекции, течение беременности, питание, образ жизни матери – все это влияет. Для этого есть антенатальные исследования, мы знаем про пренатальный скрининг. Важно, как развивается плод внутриутробно, достигает ли правильных параметров физического развития. Лариса Федорова, врач

В первый год жизни малыш стремительно развивается. Специалисты ориентируются на этапы моторного развития: поднять голову – месяц, перевернуться – четыре, встать на четвереньки, поползти, самостоятельно пойти – все в первый год. Кроме того, аналогичная ситуация с психическим развитием.

А еще рекомендуется вовремя посещать врачей. Невролог осматривает детей в месяц и год, но педиатр всегда заметит наличие какого-то несоответствия.

Если это не моторное развитие, то важна коммуникация: как ребенок улыбается в ответ, как интересуется миром, следит за игрушкой. Уже с рождения они видят хорошо, но эмоциональное взаимодействие очень важно, особенно на этапах гуления. Лариса Федорова, врач

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