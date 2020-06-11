Петербуржцам напомнили, как распознать поддельную квитанцию за ЖКУ

Первое, на что следует обращать внимание при получении платежного документа, — это реквизиты платежа.

В последнее время в почтовые ящики жителей Санкт-Петербурга стали массово попадать подделки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Spb.aif.ru напоминает, как распознать мошенников и можно ли возвратить средства, если неприятность уже произошла.

Первое, на что следует обращать внимание при получении платежного документа, — это реквизиты платежа. Необходимо удостовериться в правильности ИНН и расчетного счёта. Представители Жилищного комитета обращают внимание на активное распространение мошеннических схем с поддельными квитанциями.

Рекомендуется сканировать QR-код, указанный на документе. Если при проверке открывается ресурс отличный от официальных сайтов Госуслуг или управляющей компании, это должно вызвать подозрения. Другие важные признаки мошенничества — отсутствие фирменных знаков и логотипов на бумаге, применение общих формулировок вместо Ф.И.О. плательщика, непривычно высокая сумма платежей и низкое качество печати. Любое несоответствие реквизитов должно вызывать тревогу, поэтому при малейших сомнениях лучше связаться с управляющей компанией и уточнить информацию.

Безопаснее всего оплачивать коммунальные платежи электронным способом через специализированные приложения и личный кабинет на сайтах официальных поставщиков услуг.

Отмечено, что мошенникам крайне сложно подделать единый платёжный документ, выпускаемый ЕИРЦ Санкт-Петербурга, так как он имеет специальную защиту и уникальные идентификационные знаки.

Возможности возврата потерянных средств

Адвокат Андрей Тындик предупреждает, что в большинстве случаев вернуть уплаченные мошенникам деньги невозможно. Единственный шанс привлечь виновных к ответственности — поймать человека, распространяющего фальшивые квитанции, но на практике это сделать трудно.

Сейчас в городе возобновилась старая схема мошенничества, связанная с обязательными поверками приборов учета воды. Подобное письмо приходит от несуществующей фирмы "Центр метрологии", и оно выглядит довольно убедительно: указаны ссылка на Федеральный закон № 102-ФЗ и официальная печать.

Подобные уведомления рассчитаны на пожилых и осторожных граждан, пугая высокими штрафами и угрозами начисления завышенных платежей по нормативам. Однако необходимость поверки водяных счетчиков определяется сроком эксплуатации конкретного прибора, указанным в его техническом паспорте. Проверить информацию можно самостоятельно на специальном государственном сервисе "Аршин", введя серийный номер вашего счетчика.

Один из звонков в службу "Центра метрологии" показал, что контактный телефон фирмы либо отключен, либо меняется регулярно. Девушка, снявшая трубку, предложила провести проверку счетчика за 700 рублей, при этом попросили назвать домашний адрес и номер квартиры, что противоречит обычной процедуре взаимодействия с официальной организацией.

Отзывы о "Центре метрологии" преимущественно негативные, и пользователи советуют держаться от него подальше. Когда корреспондент поинтересовался возможностью обращения в собственную управляющую компанию для проведения поверки, разговор прервался без объяснения причин.

Фото: Piter.TV