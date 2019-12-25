  1. Главная
Нейросеть "Городовой" ГАТИ Петербурга переключена на зимний режим работы
Мобильные комплексы начнут выявлять наледь и снежные шапки на зданиях.

Нейросеть "Городовой" переключена на зимний режим работы, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Инспекторы рекомендуют собственникам нежилых зданий и объектов контролировать чистоту кровли, чтобы на ней не образовывалась наледь. Требование проверят восемь мобильных нейросетевых комплексов: в них включена функция по выявлению наледи и снежных шапок на домах. При фиксации нарушения назначается штраф в размере 100 тыс. рублей. 

В прошлом сезоне за непродолжительное применение система выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника, назначив в общей сложности штрафов на 2,1 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 5 тыс. случаев нарушений правил парковки во дворах зафиксировано в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

