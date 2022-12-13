Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какой завтрак поможет избавиться от лишних килограммов

Завтракать лучше всего через 30 минут после пробуждения.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу рассказал, что правильный завтрак может способствовать похудению. Что он должен включать – рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Завтракать лучше всего через 30 минут после пробуждения. Чтобы точно не пропустить утренний приём пищи, лучше приготовить всё с вечера. Перед самим завтраком после пробуждения нужно выпить стакан тёплой воды для стимуляции секреторной функции желудка.

С утра лучше употреблять белковую пищу. В процессе приготовления каши рекомендуется заменить сахар на мёд, ягоды или сухофрукты. При употреблении на завтрак сладких булочек и кексов, человек захочет снова есть уже через час.

Также врачи рекомендуют включать в завтрак натуральные злаковые продукты, а не их аналоги быстрого приготовления. Утренний прием пищи должен быть богат клетчаткой (отруби, курага, сушеные яблоки).

При этом, начинать утро с чашки кофе – полезная привычка. Напиток благотворно влияет для кровеносных сосудов и заставляет нас быстрее двигаться. Кофеин стимулирует секреторно-моторную функцию желудка, что для переваривания завтрака только плюс. Однако не стоит дополнять кофе сливками, сиропами и сахаром.

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