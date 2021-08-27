Специалисты рассказали, как правильно выбирать творог

Творог может быть рассыпчатым, зернистым или пластовым, но при этом масса должна быть нежной и мягкой.

Как выбрать самый вкусный и полезный творог, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал повар Вадим Куликов.

По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет продукта. Он может быть только белым, иногда с кремовым оттенком. Творог может быть рассыпчатым, зернистым или пластовым, но при этом масса должна быть нежной и мягкой. Прежде чем купить творог в упаковке, нужно проверить, чтобы там не было влаги.

Также повар рассказал, с чем можно сочетать творог. Если планируются какие-то сладкие добавки, то выбрать лучше менее жирные сорта творога – от 2 до 5%. Специалист рекомендовал также воздержаться использования злаков и фруктов, лучше добавить орешки или сметану.

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