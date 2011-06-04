Эксперт Гриненко рассказала петербуржцам о правилах увольнения

Параллельно с поиском новой работы можно заняться повышением квалификации или переподготовкой, чтобы стать более востребованным специалистом.

Доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко в беседе с ТАСС порекомендовала перед увольнением тщательно проанализировать ситуацию на рынке труда в своей сфере. По её словам, такая оценка поможет реалистично оценить сроки поиска новой работы и определить, какие профессиональные компетенции требуют развития.

Эксперт посоветовала не спешить с уходом, если рынок нестабилен: разумнее искать новое место, оставаясь на текущем. Гриненко также отметила, что параллельно с поиском можно заняться повышением квалификации или переподготовкой, чтобы стать более востребованным специалистом.

Важным шагом является и создание финансовой подушки безопасности. Её оптимальный размер индивидуален и зависит от отрасли, ожидаемой скорости трудоустройства, ежемесячных расходов и вашего личного уровня комфорта.

