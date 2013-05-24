Президент Нотариальной палаты Петербурга назвала главные качества хорошего нотуриуса

Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова в интервью "Петербургскому дневнику" рассказала об особенностях работы нотариусов в городе и качествах, необходимых для этой профессии. Она отметила, что, хотя у петербургского нотариата нет особого юридического статуса, существует осознание особой ответственности, так как город считается колыбелью нотариата в России. В 1993 году здесь была создана одна из первых нотариальных палат, которая сегодня считается одной из лучших.

Ульянова также подчеркнула, что работа нотариусов в Петербурге имеет свою специфику, связанную с большим количеством объектов культурного наследия, что усложняет сделки с недвижимостью. Кроме того, нотариальная палата активно развивает цифровизацию, проводя семинары и мастер-классы.

Что касается качеств, необходимых нотариусу, Ульянова выделила ответственность, внимательность, стрессоустойчивость и человечность. Она отметила важность умения объяснять сложные вещи простыми словами, сравнивая работу нотариуса с работой врача.

В заключение она рассказала о предстоящих изменениях в законодательстве, которые могут обязать нотариально заверять все сделки с недвижимостью, что поможет в борьбе с мошенничеством. Также ожидается введение исполнительных надписей в сфере ЖКХ для более эффективного взыскания долгов.

Фото: Freepik