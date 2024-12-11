В Международный день зубного врача петербуржцам напомнили о правилах ухода за зубами

Сегодня, 6 марта, отмечается Международный день зубного врача. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга напомнил петербуржцам о важности профилактики стоматологических заболеваний и регулярного ухода за зубами.

Стоматологи рекомендуют соблюдать несколько ключевых правил гигиены полости рта:

– Чистить зубы дважды в день не менее двух минут, используя щетку с мягкой щетиной и пасту с фтором.

– Ежедневно использовать зубную нить для удаления налета и остатков пищи из межзубных промежутков.

– Ограничить употребление сладких и кислых продуктов, которые могут разрушать эмаль.

– Пить больше воды для поддержания естественного баланса в полости рта.

– Регулярно посещать стоматолога – профилактические осмотры помогают выявить и предотвратить заболевания на ранних стадиях.

– Очищать язык специальным скребком или зубной щеткой, чтобы избежать размножения бактерий.

– Отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление кофе или чая, которые негативно влияют на цвет и состояние эмали.

Соблюдение этих рекомендаций помогает сохранить здоровье зубов и снизить риск стоматологических проблем.

Фото: unsplash (Superkitina)