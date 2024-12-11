В Международный день зубного врача петербуржцам напомнили о правилах ухода за зубами

Сегодня, 6 марта, отмечается Международный день зубного врача. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга напомнил петербуржцам о важности профилактики стоматологических заболеваний и регулярного ухода за зубами.
Стоматологи рекомендуют соблюдать несколько ключевых правил гигиены полости рта:
– Чистить зубы дважды в день не менее двух минут, используя щетку с мягкой щетиной и пасту с фтором.
– Ежедневно использовать зубную нить для удаления налета и остатков пищи из межзубных промежутков.
– Ограничить употребление сладких и кислых продуктов, которые могут разрушать эмаль.
– Пить больше воды для поддержания естественного баланса в полости рта.
– Регулярно посещать стоматолога – профилактические осмотры помогают выявить и предотвратить заболевания на ранних стадиях.
– Очищать язык специальным скребком или зубной щеткой, чтобы избежать размножения бактерий.
– Отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление кофе или чая, которые негативно влияют на цвет и состояние эмали.
Соблюдение этих рекомендаций помогает сохранить здоровье зубов и снизить риск стоматологических проблем.
Фото: unsplash (Superkitina)
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