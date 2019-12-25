Увидели в Петербурге нуждающегося в помощи бездомного? Сообщите об этом боту

Благотворительная больница запустила Telegram-бот для сбора информации о бездомных людях на улицах города, которым требуется помощь.

Благотворительная больница запустила Telegram-бот ISeeHomelessBot для сбора информации о бездомных людях на улицах города, которым нужна помощь.

Для чего нужен данный бот?

– Если вы видите на улице бездомного человека, хотите ему помочь, но не знаете, как это сделать.



– Вы считаете, что человеку нужна медицинская помощь, он травмирован, без сознания или есть риск переохлаждения, и вы сомневаетесь, вызывать ли скорую помощь или нет.

Как рассказали в Благотворительной больнице, сообщая им о бездомном человеке, петербуржцы могут помочь ему получить медико-социальную помощь от сотрудников и волонтеров.

ISeeHomelessBot работает только в Санкт-Петербурге и ближайших пригородах. Отправить заявку можно только в моменте, находясь поблизости с бездомным человеком – бот попросит ответить на вопросы и оставить свою геолокацию. Это необходимо, чтобы специалисты знали, куда ехать и где искать человека, которому нужна помощь. Также необходимо сделать фотографию места или записать видео, где находится бездомный. Прямая ссылка на чат-бот: https://t.me/ISeeHomelessBot

Фото: Telegram / Благотворительная больница (Андрей Шумилкин)