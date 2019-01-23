В "Пятёрочке" можно приобрести дизайнерские стаканы за 1 рубль

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 18 октября по 31 декабря 2022 года.

В торговой сети "Пятёрочка" покупатели смогут приобрести коллекцию дизайнерских стаканов всего за 1 рубль или со скидкой 50%.

Коллекция "BrightMix" состоит из двух наборов, в каждый из которых входят 2 стеклянных стакана 250 мл или 300 мл желтого, красного, голубого и салатового цвета. Стаканы можно купить со скидкой или за 1 рубль. Для этого нужно совершать покупки в торговой сети с картой лояльности и получать электронные наклейки. За 40 собранных наклеек можно приобрести стаканы со скидкой 50%, за 90 наклеек – за 1 рубль. Наборы также можно купить за их полную стоимость.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 18 октября по 31 декабря 2022 года.

Фото: торговая сеть Пятёрочка