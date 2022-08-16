Врач-кардиолог прокомментировала влияние магнитных бурь на человека

Очередная магнитная буря ожидается вечером 16 августа.

Кардиолог, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, как подготовиться к магнитной буре. Люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые могут заметить ухудшение своего состояния вечером 16 августа.

Как отметила специалист в разговоре с "Петербургским дневником", некоторые люди совсем отрицают воздействие магнитного поля на человека. Другие, наоборот, чересчур мнительны. По мнению Юсуповой, правда находится где-то посередине.

Полностью отрицать воздействие магнитных колебаний неправильно. Им наиболее подвержены гормонально неустойчивые люди: маленькие дети, подростки, беременные, женщины перед менопаузой и пациенты с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми. В период магнитных бурь и в течение 2 суток после них наблюдается повышенная частота госпитализаций людей с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами, повышается частота суицидов. Анастасия Юсупова.

Обычные люди могут почувствовать лишь небольшое недомогание: головную боль, усталость, слабость. Более серьезное ухудшение состояние может быть у людей с хроническими заболеваниями.

Врач советует метеозависимым людям с хроническими заболеваниями отложить на опасные дни поездки за рулем, по возможности не спускаться в метро, избегать стрессовых ситуаций. Людям с кардиологическими заболеваниями — принимать свою ежедневную терапию. При появлении одышки, боли в сердце, снижении давления, нужно срочно обращаться к врачу.

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