Стало известно, как петербуржцы распределяют дни отпуска

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что каждый сотрудник обязан отдыхать минимум 14 дней подряд ежегодно. Сервис по поиску раюоты Superjob выяснил, что делают жители Петербурга во второй половине отпуска.

Исследование показало следующее распределение предпочтений горожан относительно оставшихся отпускных дней: 38% предпочитают брать сразу весь накопившийся отпуск, проводя полноценный месячный отдых раз в год или дважды отдыхая по две недели. 26% распределяют вторую половину отпуска равномерно, беря каждую неделю отдельно. 8% выбирают одну полную неделю отдыха и дополняют её несколькими короткими перерывами. У 4% сотрудников вторая половина отпуска разбита на совсем короткие промежутки времени. Есть и те, кто откладывает использование всех положенных дней, накапливая их — таких насчитывается 9%.

Интересно отметить, что мужчины чаще берут длительный единый отпуск, в то время как женщины проявляют тенденцию к распределению отдыха на несколько небольших этапов.

Особенно характерно стремление к дроблению отпуска наблюдается среди высокооплачиваемых работников с доходом свыше 150 тысяч рублей в месяц — среди них доля любителей коротких регулярных перерывов достигает целых 47%.

