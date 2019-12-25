Специалисты рассказали, как пандемия сказывается на психическом здоровье граждан

Участники пресс-конференции подтвердили, что пандемия негативно сказывается на психике тех, кто переболел и тех, кто не переболел.

В обществе появилась "коронафобия" — страх заболеть коронавирусом или потерять материальное благополучие. Об этом рассказала руководитель международного отдела НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава России Анна Васильева на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

По словам эксперта, пандемия сказалась на росте психического неблагополучия. Во-первых, граждане опасаются за свое здоровье из-за постоянных сообщений об опасности коронавирусной инфекции, что повышает тревожность, ведет к психосоматическим заболеваниям. Во-вторых, у переболевших коронавирусом страдает центральная нервная система. Исследования показывают, что увеличились тревожные расстройства, у пожилых людей может быть ухудшение деменции в течение полугода с момента заболевания.

Васильева отметила, что у женщин отмечается более высокий уровень тревоги, при этом они менее готовы вакцинироваться.

Директор НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Николай Незнанов добавил, что также наблюдается нарушение памяти, внимания, синдром хронической усталости после перенесенного COVID-19.

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