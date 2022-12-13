Врач пояснил, как отличить аллергию от вирусного заболевания

Довольно часто, особенно весной, люди путают симптомы инфекции с аллергией. О том, как их отличить, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Бржеский.
Если симптомы проходят при прерывании контакта с их источником, это не вирусное заболевание.
Воспаление конъюнктивы, отек век возникают непосредственно после контакта с явным аллергеном. Контакт прекращается и уменьшается выраженность аллергии.
Владимир Бржеский
Если это вирусное заболевание, то симптомы только нарастают, и часто сопровождается общим состоянием с признаками ОРЗ или ОРВИ.
Фото: unsplash.com (Brittany Colette)
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