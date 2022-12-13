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Врач пояснил, как отличить аллергию от вирусного заболевания
Сегодня, 13:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Врач пояснил, как отличить аллергию от вирусного заболевания

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Если симптомы проходят при прерывании контакта с их источником, это не вирусное заболевание.

Довольно часто, особенно весной, люди путают симптомы инфекции с аллергией. О том, как их отличить, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Бржеский.

Если симптомы проходят при прерывании контакта с их источником, это не вирусное заболевание.

Воспаление конъюнктивы, отек век возникают непосредственно после контакта с явным аллергеном. Контакт прекращается и уменьшается выраженность аллергии.

Владимир Бржеский

Если это вирусное заболевание, то симптомы только нарастают, и часто сопровождается общим состоянием с признаками ОРЗ или ОРВИ.

Фото: unsplash.com (Brittany Colette)

Теги: аллергия, вирусное заболевание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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