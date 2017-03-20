Стало известно, как проходит процесс отбора собак на службу в петербургскую полицию

Процедура подбора начинается уже с раннего возраста, тестирование будущих сотрудников стартует уже спустя 45 дней после рождения.

Ежегодно служебные собаки полицейских подразделений спасают сотни пропавших людей и способствуют раскрытию множества преступлений. Каковы критерии отбора будущих четвероногих сотрудников, разъяснила в беседе spb.aif.ru начальник отделения розыска ЦКС ГУ МВД, старший лейтенант полиции Ольга Филиппова.

В настоящее время в центре кинологии Службы МВД РФ по Петербургу и Ленобласти состоят на службе около 100 специально отобранных собак различных пород, среди которых бельгийские малинуа, немецкие и голландские овчарки, ризеншнауцеры. Процедура подбора начинается уже с раннего возраста, тестирование будущих сотрудников стартует уже спустя 45 дней после рождения.

Отбор собак у нас очень серьёзный. Многое зависит от родителей, поэтому в первую очередь смотрим на родословную. Затем отбираем по характеру: полицейская собака не может быть трусливой и не может быть агрессивной к человеку. Нужна золотая середина. Поэтому до реальной службы в органах доходит не так много питомцев. Ольга Филиппова, начальник отделения розыска ЦКС ГУ МВД, старший лейтенант полиции

Большая часть служебных собак обладает активным характером, отличаясь энергичностью и живостью. Однако на службе животные отличаются дисциплиной и спокойствием. Сотрудники центра подчёркивают, что собачьи напарники воспринимаются не как орудия, а как верные друзья и коллеги.

Жизнь служебных собак подчиняется определённым правилам и порядку. Подобно своим человеческим партнёрам, они проходят регулярный медицинский осмотр, получают заработную плату, отдыхают и наслаждаются заслуженными отпусками. Периодически их поощряют премиями — аппетитным ужином, делится своими наблюдениями инспектор-кинолог отделения розыска, лейтенант полиции Дарья Ракутина.

Фото: Piter.TV