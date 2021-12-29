Петербуржцы в 3 раза стали активнее подтверждать аккаунт на Госуслугах после введения QR-кодов

В пресс-службе МФЦ говорят, что очередей нет.

Петербуржцы стали гораздо активнее оформлять, подтверждать или восстанавливать свою учетную запись на госуслугах после введения QR-кодов в общественных местах. За первые 8 рабочих дней с начала года в МФЦ города оформили 20747 учетных записей. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".

Ранее наша редакция обратила внимание на жалобу пользователя соцсетей на очередь в МФЦ в ТК "Долгоозерный" на улице Ильюшина. Фотография была сделана 12-го января. Ажиотаж может быть вызван требованиями, которые вступили в силу со 2 января. Вход в места общественного питания, непродовольственные магазины осуществляется по QR-коду.

В пресс-службе МФЦ при этом говорят о том, что очередей нет.

В среднем МФЦ оформляют в 3 раза больше ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации], чем это было до появления информации о введении QR-кодов. Среднее время приема по данной услуге в январе 2022 года составляет 9 минут 23 секунды. пресс-служба учреждения.

Отмечается, что среднее время приема по данной услуге в этом месяце составляет 9 минут 23 секунды. В целом среднее время ожидания в МФЦ — 4 минуты 23 секунды. Предварительная запись не требуется.

Если очередь все же скапливается, то граждан без предварительной записи (сейчас она требуется для большинства услуг), просят подождать у входа с соблюдением социальной дистанции.

Тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах, могут распечатать сертификат об иммунном статусе в МФЦ. С 9 по 17 января за этой услугой обратились 39415 человек. В МФЦ, которые оборудованы секторами пользовательского сопровождения, петербуржцы могут самостоятельно распечатать QR-код из личного кабинета. Если подтвержденной учетной записи нет, то специалисты МФЦ помогут с ее получением.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ", ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб