Петербуржцам напомнили, как облегчить симптомы весенней аллергии

Сезонным аллергеном номер один для петербуржцев (более чем в 70% случаев) является пыльца берёзы.

Весна традиционно считается "горячим" сезоном для врачей-аллергологов. Первые пациенты с сезонными аллергиями появляются уже в конце марта, а пик обращений приходится на апрель. Медики рассказали изданию "Вечерний Санкт-Петербург", как облегчить симптомы весенней аллергии.

Сезонным аллергеном номер один для петербуржцев (более чем в 70% случаев) является пыльца берёзы. На втором месте – пыльца ольхи. Чуть реже аллергическую реакцию вызывают пыльца дуба, сосны, орешника и липы.

Аллергологи посоветовали в период цветения "опасного" вида воздержаться от поездок на природу, прогулок в парках или возле пустырей. Окна квартиры нужно держать, по возможности, закрытыми, на вытяжные вентиляторы и кондиционеры ставить хорошие фильтры.

Специалисты не советуют гулять в тёплую, сухую и ветреную погоду с утра и около полудня.

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