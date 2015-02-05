Финансовое воспитание можно начинать с 3-5 лет.

Автор популярного блога о детской экономике Вера Викторова рассказала, как научить ребенка копить и тратить деньги. Об этом пишет 14 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Финансовое воспитание можно начинать с 3-5 лет. В таком возрасте дети знакомятся с миром труда и профессий. Рекомендовано осведомлять ребенка о том, что родители ходят на работу и деньги – не безлимитный ресурс.

Первые карманные появляются примерно с 6-7 лет: полученную сумму стоит разделить на три части. Это траты, накопления и пожертвования. Что касается второй категории, речь идет о более дорогих целях: к примеру, о велосипеде, дорогой игрушке или гаджете. Последняя часть – деньги, предназначенные для других. Такой подход воспитывает не только финансовые навыки, но и эмпатию, щедрость и социальную ответственность.

Деньги – это не самоцель, а средство для удовлетворения наших потребностей. Задача взрослых – помочь детям научиться грамотно пользоваться этим инструментом. Вера Викторова, эксперт

Фото: Piter.TV