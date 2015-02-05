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Как научить ребенка копить и тратить деньги
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Как научить ребенка копить и тратить деньги

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Финансовое воспитание можно начинать с 3-5 лет.

Автор популярного блога о детской экономике Вера Викторова рассказала, как научить ребенка копить и тратить деньги. Об этом пишет 14 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Финансовое воспитание можно начинать с 3-5 лет. В таком возрасте дети знакомятся с миром труда и профессий. Рекомендовано осведомлять ребенка о том, что родители ходят на работу и деньги – не безлимитный ресурс. 

Первые карманные появляются примерно с 6-7 лет: полученную сумму стоит разделить на три части. Это траты, накопления и пожертвования. Что касается второй категории, речь идет о более дорогих целях: к примеру, о велосипеде, дорогой игрушке или гаджете. Последняя часть – деньги, предназначенные для других. Такой подход воспитывает не только финансовые навыки, но и эмпатию, щедрость и социальную ответственность. 

Деньги – это не самоцель, а средство для удовлетворения наших потребностей. Задача взрослых – помочь детям научиться грамотно пользоваться этим инструментом. 

Вера Викторова, эксперт 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, финансовая грамотность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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