Начальник Управления социального питания рассказала, как кормят школьников в Петербурге

Меню формируется в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, регулируя баланс жиров, белков и углеводов, при этом дополнительное утверждение Роспотребнадзора не требуется.

Начальник Управления социального питания Алена Мироненко в передаче "Радиоклуб на Карповке" "Петербурского дневника" поделилась информацией о том, как организовано питание учеников школ в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что Управлению социального питания поручены обязанности координации процессов общественного питания в образовательных учреждениях, дошкольных организациях, лечебных заведениях и социальных центрах, а также взаимодействие с федеральными властями для внедрения федеральных стандартов.

Мироненко подчеркнула, что Санкт-Петербург входит в пятерку городов России с лучшим социальным питанием, напомнила, что в 2024 году столовая одной из петербургских школ победила в федеральном конкурсе "Лучшая школьная столовая".

Отвечая на вопрос о производстве еды, начальник управления сказала, что приготовление пищи зависит от специфики зданий школ: в исторических зданиях центральной части города сложно оборудовать кухни, поэтому туда еду доставляют централизованно, а новые районы имеют полноценные пищеблоки.

Алена Мироненко добавила, что бесплатное питание предоставляется детям с 1 по 4 классы, а ученики старших классов из многодетных, малообеспеченных семей, инвалиды и дети сотрудников специальных операций получают льготы.

Говоря о контроле качества питания, Мироненко разъяснила, что поступающая пища подвергается многоуровневому контролю: проверке документации, внешнего вида продуктов, температурного режима хранения, тщательному осмотру мясных изделий и яиц. Готовые блюда ежедневно оцениваются комиссией, куда входят ответственный сотрудник, оператор питания и медицинский работник.

Меню формируется в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, регулируя баланс жиров, белков и углеводов, при этом дополнительное утверждение Роспотребнадзора не требуется.

Относительно технологий искусственного интеллекта Мироненко сообщила, что система пока используется для отслеживания присутствия сотрудников в правильной спецодежде и исключения проникновения посторонних лиц на кухню. В будущем планируется внедрение алгоритмов, контролирующих правильность приготовления блюд.

Интерьер школьных столовых, подчеркнула Мироненко, выбирается самостоятельно каждым учреждением, но недавно введен интереснейший проект конкурса рисунков учащихся, лучшие из которых становятся основой дизайна школьных столовых.

Алена Мироненко высказала идею организовать практику завтраков с руководством школы, заимствованную из опыта Казани, чтобы родители имели возможность лично оценить качество еды и задать интересующие вопросы.

О вводимых новшествах в ассортименте продуктов Мироненко заметила, что ежегодный перечень включает более 600 позиций, регулярно появляются новинки, прошедшие предварительный отбор, причем выбор конкретных продуктов остается за каждой отдельной школой.

В завершение разговора Мироненко подтвердила, что существует специальное меню для детей с особыми потребностями здоровья, однако универсальное покрытие каждого случая затруднительно, и родителям необходимо внимательно контролировать индивидуальное питание детей.

Фото: Управление социального питания Петербурга

